LES 30 ANS DE QUAI OUEST MUSIQUES SOUS CHAPITEAU – QUAI DE LA DOUANE Brest, vendredi 3 mai 2024.

Le vent du large souffle sur Brest, et il apportera avec lui une brise toute particulière les 2, 3 et 4 mai2024. Pendant 3 jours le Port de Co deviendra une véritable symphonie vivante avec uneprogrammation qui réunit des talents de tous horizons, des rires, des mélodies envoûtantes et uneode à la culture maritime. Le coeur de cet événement se trouve sous le chapiteau cabaret, sur leparking du Grand Large, où artistes et musiciens se succèderont pour enchanter nos âmes.

Tarif : 22.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

SOUS CHAPITEAU – QUAI DE LA DOUANE DEVANT le BAT. LE GRAND LARGE 29200 Brest 29