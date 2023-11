Saison Culturelle > Cirque-théâtre poétique « Da Capo, Al Infinité » Sous chapiteau Isigny-le-Buat, 4 avril 2024, Isigny-le-Buat.

Isigny-le-Buat,Manche

Circus Ronaldo

Dans le cadre du partenariat avec la plateforme de cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg et le cirque théâtre d’Elbeuf.

Da Capo al Infinité est un spectacle visuel, profondément poétique et humoristique relatant une histoire familiale, mariant le cirque et une troupe de théâtre, faite d’amour, de nécessité, de coïncidences apparentes et de passion.

Elle commence par la fugue d’un garçon en 1842, alors qu’il a 15 ans, pour rejoindre un cirque, et elle

se prolonge jusqu’à nos jours, alors que la septième génération de Circus Ronaldo entre en piste.

Jonglerie, contorsion, portés acrobatiques, trapèze, humour, chant, danse, fil de fer,… autant de

disciplines artistiques déployées pour rencontrer l’histoire circassienne. La liberté des interprètes et

la solidité de l’écriture embarquent le public à tous les coups sous un chapiteau féérique.

Circus Ronaldo se produit dans le monde entier à l’invitation de théâtres prestigieux et de grands

festivals de cirque et de théâtre. Sa venue constitue un véritable événement à ne pas manquer.

A partir de 10 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-04-04 20:30:00 fin : 2024-04-04 . .

Sous chapiteau

Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie



Circus Ronaldo

As part of a partnership with the circus platform in Normandy: La Brèche in Cherbourg and cirque théâtre d’Elbeuf.

Da Capo al Infinité is a visual, deeply poetic and humorous show about a family story, combining circus and theater, made up of love, necessity, apparent coincidences and passion.

It begins with a 15-year-old boy who runs away to join a circus in 1842

to the present day, as the seventh generation of Circus Ronaldo enters the ring.

Juggling, contortion, aerial acrobatics, trapeze, humor, song, dance, wire?

artistic disciplines to meet circus history. The freedom of the performers and

and the solidity of the writing, the audience is carried away every time under a magical big top.

Circus Ronaldo performs all over the world at the invitation of prestigious theaters and major

circus and theater festivals. His appearance is an event not to be missed.

For ages 10 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Circo Ronaldo

En el marco de una asociación con la plataforma circense de Normandía: La Brèche de Cherburgo y el Cirque Théâtre d’Elbeuf.

Da Capo al Infinité es un espectáculo visual, profundamente poético y humorístico sobre una historia familiar, que combina circo y teatro, hecha de amor, necesidad, aparentes coincidencias y pasión.

Comienza con un niño que huye para unirse a un circo en 1842, a la edad de 15 años

la séptima generación del Circo Ronaldo.

Malabares, contorsiones, acrobacias aéreas, trapecio, humor, canto, danza, alambre?

disciplinas artísticas al encuentro de la historia del circo. La libertad de los artistas y

la libertad de los artistas y la solidez de la escritura atraen al público a una carpa mágica.

Circus Ronaldo actúa en todo el mundo invitado por prestigiosos teatros y grandes festivales de circo y teatro

festivales de circo y teatro. Su aparición es un acontecimiento que no hay que perderse.

A partir de 10 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Circus Ronaldo

Im Rahmen der Partnerschaft mit der Plattform für Zirkus in der Normandie: La Brèche in Cherbourg und Cirque Théâtre d’Elbeuf.

Da Capo al Infinité ist ein visuelles, zutiefst poetisches und humorvolles Spektakel, das eine Familiengeschichte erzählt, die den Zirkus mit einer Theatergruppe vermählt und aus Liebe, Notwendigkeit, scheinbaren Zufällen und Leidenschaft besteht.

Sie beginnt damit, dass ein 15-jähriger Junge im Jahr 1842 von zu Hause wegläuft, um sich einem Zirkus anzuschließen

und reicht bis in die Gegenwart, wo die siebte Generation des Circus Ronaldo in die Manege tritt.

Jonglieren, Kontorsion, Hebefiguren, Trapez, Humor, Gesang, Tanz, Drahtseil,… – so viele verschiedene Arten von Kunststücken

künstlerische Disziplinen, um der Geschichte des Zirkus zu begegnen. Die Freiheit der Darsteller und

die Solidität der Handschrift versetzen das Publikum jedes Mal in ein märchenhaftes Zelt.

Circus Ronaldo tritt auf Einladung renommierter Theater und großer Zirkus- und Theaterfestivals in der ganzen Welt auf

zirkus- und Theaterfestivals auf. Sein Auftritt ist ein echtes Highlight, das Sie nicht verpassen sollten.

Ab 10 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

