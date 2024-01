FESTIVAL ESTA POULIT SOUS CHAPITEAU Auzits, samedi 20 avril 2024.

Après 10 années incroyables, le Festival Esta Poulit se transforme en 2024 et se déplace sur le Stade Municipal d’Auzits.Un décor encore plus festif et familial, vous attend avec une programmation explosive:* Vendredi 19 Avril : SIDILARSEN IPHAZE (Live Set) AMBRE 1 GROUPE MYSTÈRE* Samedi 20 Avril : CELKILT BOB’S NOT DEAD MONTY PICON 1 groupe à venir .. CAMPING GRATUIT et ANIMATIONS ENFANTS.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 19:00

Réservez votre billet ici

SOUS CHAPITEAU LA PLANQUE 12390 Auzits 12