Présentation historique du Viaduc des Rochers Noirs Soursac Soursac, 16 septembre 2023, Soursac.

Soursac,Corrèze

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association ASTTRE19 vous invite à une présentation historique du Viaduc des Rochers Noirs, en partenariat avec le Département de la Corrèze.

Rendez-vous au jardin de Firmin à Soursac.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Soursac

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the ASTTRE19 association invites you to a historical presentation of the Rochers Noirs Viaduct, in partnership with the Corrèze department.

Meet at Firmin’s garden in Soursac

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, ASTTRE19 le invita a una presentación histórica del viaducto de Rochers Noirs, en colaboración con el Departamento de Corrèze.

Cita en el jardín de Firmin en Soursac

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals lädt Sie der Verein ASTTRE19 in Partnerschaft mit dem Département Corrèze zu einer historischen Präsentation des Viaduc des Rochers Noirs ein.

Treffpunkt im Garten von Firmin in Soursac

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze