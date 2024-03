Soursac O lympiades Soursac, dimanche 28 juillet 2024.

Soursac O lympiades Soursac

Après-midi ludique, festive et sportive. Formez une équipe mixte de 5 et venez vous affronter à la course à pied, en canoë, au tir à l’arc, à la corde, à la course en sac et au drap volley.

Feu d’artifice à partir de 23h. Pique-nique, restauration sur place, buvette, glaces, gaufres.

Renseignements et inscriptions gratuites 0 0 EUR.

Début : 2024-07-28 12:00:00

fin : 2024-07-28

Lieu-dit Le Pont Aubert

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine nathalie.gary@icloud.com

