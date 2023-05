Concert avec Shamo Solo 1 Avenue des gabariers Spontour Catégories d’évènement: Corrèze

Soursac

Concert avec Shamo Solo 1 Avenue des gabariers Spontour, 20 mai 2023, Soursac. Le café « Au Triolet Café » vous invite au concert de Shamo Solo.

Samedi 2023-05-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

1 Avenue des gabariers Spontour Au Triolet Café

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Au Triolet Café » invites you to a concert by Shamo Solo Au Triolet Café le invita a un concierto de Shamo Solo Das « Au Triolet Café » lädt Sie zum Konzert von Shamo Solo ein Mise à jour le 2023-03-22 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Soursac Autres Lieu 1 Avenue des gabariers Spontour Adresse 1 Avenue des gabariers Spontour Au Triolet Café Ville Soursac Departement Corrèze Lieu Ville 1 Avenue des gabariers Spontour Soursac

Soursac 1 Avenue des gabariers Spontour Soursac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soursac/

Concert avec Shamo Solo 1 Avenue des gabariers Spontour 2023-05-20 was last modified: by Concert avec Shamo Solo 1 Avenue des gabariers Spontour 1 Avenue des gabariers Spontour 20 mai 2023 1 Avenue des gabariers Spontour Soursac

Soursac Corrèze