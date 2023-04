Théâtre Les Baladins Soursac Catégories d’Évènement: Corrèze

Soursac

Théâtre Les Baladins, 22 avril 2023, Soursac. Le Comité des Fêtes de Soursac vous invite à la représentation théâtrale de la compagnie Les Baladins de Cros.

Samedi 2023-04-22 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-22 . . Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Soursac invites you to a theatrical performance by the company Les Baladins de Cros El Comité des Fêtes de Soursac le invita a una representación teatral a cargo de la compañía Les Baladins de Cros Das Festkomitee von Soursac lädt Sie zu einer Theateraufführung der Kompanie Les Baladins de Cros ein Mise à jour le 2023-03-21 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Soursac Autres Adresse Ville Soursac Departement Corrèze Lieu Ville Soursac

Soursac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soursac/

Théâtre Les Baladins 2023-04-22 was last modified: by Théâtre Les Baladins 22 avril 2023 Soursac

Soursac Corrèze