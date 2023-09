Sourland fête le livre Institut National des Jeunes Sourds Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Le samedi 07 octobre 2023

de 09h30 à 19h00

.Tout public. gratuit

L’événement parisien qui célèbre la culture et la littérature sourdes. Accessible à tous : petits et grands, sourds et entendants.

Un événement culturel, ludique et familial, pour les passionnés de culture sourde,

de langue des signes française et de livres typiquement sourds. Et aussi pour

les curieux en quête de nouvelles découvertes ! Salon du livre, dédicaces et rencontres d’auteurs, ateliers créatifs, tables rondes, lectures signées, spectacles bilingues FR-LSF, fresque collective, sensibilisation à la LSF, jeux, stand gourmand… Programmation 100% accessible en français et en LSF. Entrée gratuite.

Institut National des Jeunes Sourds 254 rue Saint-Jacques 75005 Paris

Contact : https://art-sign.org/evenements/sourdland artsign.asso@gmail.com https://www.facebook.com/ArtSign/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ArtSign/?locale=fr_FR https://art-sign.org/evenements/sourdland

Association Art’Sign