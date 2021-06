Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Souris7. La grande aventure d’être petite Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

#### _La petite Bohême Cie – En partenariat avec la bibliothèque Serveyrolles._ Manon nous ouvre les pages d’un livre d’impages entièrement pop-up. Elle vient nous raconter les aventures de 7, une souris qui vit dans son jardin. Ses destinations de papier se déploient, se ressent, se dévoilent pour donner place à 7 séquences pleines de poésie et de sensibilité.

Adresse :10, Rue Charles Garnier – 31500 Toulouse / Jardin derrière le Centre Social et Bibliothèque Serveyrolles.Renseignements : 05.31.22.99.70Gratuit dans la limite des places disponibles

