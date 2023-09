Souriez aux chauves-souris ! Maison Paris Nature Paris, 26 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 26 octobre 2023

de 17h45 à 19h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

[Sortie]

Une animation destinée en priorité aux plus jeunes pour découvrir le monde mystérieux et fascinant de nos amies de la nuit. Présentation courte et interactive, petits jeux et sortie dans le parc avec des détecteurs à ultra-sons.

Adapté aux enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2743?deco=brand

10 26 662px-Plecotus_austriacusCC-Andrei Sakhno 10 26 662px-Plecotus_austriacusCC-Andrei Sakhno