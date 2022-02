Souricette n’en fait qu’à sa tête La Commune Fréniches Catégories d’évènement: Fréniches

Oise

Souricette n’en fait qu’à sa tête La Commune, 18 mai 2022, Fréniches. Souricette n’en fait qu’à sa tête

La Commune, le mercredi 18 mai à 11:00

Par la Cie Conte Là D’ssus

Prix libre

Contes La Commune 250 Rue du Poncelet à FRENICHES 60640 Fréniches Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T12:00:00

