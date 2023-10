Préhisto Animations Vacances de Toussaint Sourdoire La Chapelle-aux-Saints, 25 octobre 2023, La Chapelle-aux-Saints.

Visite guidée du musée adaptée aux enfants, suivie des ateliers d’art pariétal et chasse au propulseur

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Durée 2h.

Child-friendly guided tour of the museum, followed by Cave Art and Thruster Hunt workshops

Children must be accompanied by an adult

Duration: 2 hours

Visita guiada del museo adaptada a los niños, seguida de talleres de arte rupestre y de una búsqueda de propulsores

Los niños deben ir acompañados de un adulto

Duración: 2 horas

Kinderfreundliche Führung durch das Museum, gefolgt von Workshops zu Höhlenkunst und Treibjagd

Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden

Dauer 2 Stunden

