Randonnée pédestre de la Sée Place Charles de Gaulle, 2 décembre 2023, Sourdeval.

Organisée par l’association des Randonneurs de la Sée à Sourdeval. 14h00 départ du COSEC dans le parc Saint-Lys de Sourdeval. 8 km. Niveau facile. Au profit du Téléthon. Contact : Régine Legrain 02 33 69 36 35.

2023-12-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-12-02 . .

Place Charles de Gaulle

Sourdeval 50150 Manche Normandie



Organized by the association of the Randonneurs de la Sée in Sourdeval. 2:00 pm departure from the COSEC in the Saint-Lys park of Sourdeval. 8 km. Easy level. For the benefit of the Telethon. Contact : Régine Legrain 02 33 69 36 35

Organizado por la asociación de Randonneurs de la Sée en Sourdeval. Salida a las 14h desde el COSEC en el parque Saint-Lys en Sourdeval. 8 km. Nivel fácil. En beneficio del Teletón. Contacto: Régine Legrain 02 33 69 36 35

Organisiert vom Verein Randonneurs de la Sée in Sourdeval. 14.00 Uhr Abfahrt vom COSEC im Park Saint-Lys in Sourdeval. 8 km. Leichter Schwierigkeitsgrad. Zugunsten des Telethon. Kontakt: Régine Legrain 02 33 69 36 35

