Randonnée pédestre de la Sée en semi nocturne Place Charles de Gaulle, 31 juillet 2023, Sourdeval.

Organisée par l’association des Randonneurs de la Sée à Sourdeval. 19h30 : départ de la place Sainte-Anne à Vire ou RV à 19h00 sur la place de l’église de Sourdeval pour le covoiturage. 8 km. Niveau moyen. 1€. Contact : Régine Legrain 02 33 69 36 35.

2023-07-31 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-31 . .

Place Charles de Gaulle

Sourdeval 50150 Manche Normandie



Organized by the association of the Randonneurs de la Sée in Sourdeval. 7:30 pm : departure from the place Sainte-Anne in Vire or RV at 7:00 pm on the place of the church of Sourdeval for carpooling. 8 km. Average level. 1?. Contact : Régine Legrain 02 33 69 36 35

Organizado por la asociación de Randonneurs de la Sée en Sourdeval. 19h30: salida de la plaza Sainte-Anne en Vire o RV a las 19h en la plaza de la iglesia de Sourdeval para compartir coche. 8 km. Nivel medio. 1?. Contacto: Régine Legrain 02 33 69 36 35

Organisiert vom Verein Randonneurs de la Sée in Sourdeval. 19:30 Uhr: Abfahrt vom Place Sainte-Anne in Vire oder RV um 19:00 Uhr auf dem Kirchplatz von Sourdeval, um Fahrgemeinschaften zu bilden. 8 km. Mittleres Niveau. 1?. Kontakt: Régine Legrain 02 33 69 36 35

