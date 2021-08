Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Sourcière – Duo Y Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Orthez Pyrénées-Atlantiques Orthez Sourcière est un projet expérimental qui réunit des savoir-faire séculaires tels que l’artisanat, la musique et les pratiques de magie.

Sourcière est un projet expérimental qui réunit des savoir-faire séculaires tels que l'artisanat, la musique et les pratiques de magie.

Cette restitution fait suite à l'expérience que le duo –Y- a menée, du Pays Basque au Béarn, à partir des traces émotionnelles liées à la chasse aux sorcières de 1609 et qui ont imprégné le territoire. Cette expérience s'est appuyée sur la pratique de la rhabdomancie, un mode de divination à l'aide de baguettes, utilisée notamment dans la recherche des sources, des trésors ou des mines. Le duo -Y- souhaite ici partager avec les visiteurs une approche spirituelle rappelant cette forme culturelle active bien que tenue d'une grande discrétion.

