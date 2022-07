Sources Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Jura Poligny 15 15 EUR Mardi 4 avril 2023 à 18h30 SOURCES

Humani Théâtre Rendez-vous Chapelle de la Congrégation Spectacle à partir de 12 ans À plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est pas son géniteur. Comme ses parents ne veulent pas dissiper le mystère de sa naissance, elle va, accompagnée de sa soeur cadette, enquêter elle-même. Les deux femmes plongent dans le passé de leur mère et partent à la rencontre de ceux qui l’ont connue à cette époque. Elles cherchent, questionnent, imaginent, reviennent aux sources, pour se délivrer de l’emprise du secret.

Les non-dits se dévoilent, les sentiments s’exacerbent, la parole jusqu’alors cadenassée surgit mais avec quelle violence ! La fratrie se débat dans le conflit familial. Pour comprendre l’impact du secret sur leur construction personnelle, les enfants veulent savoir. Mais jusqu’où peut-on fouiller dans le passé de ses parents ? Quand la nécessité doit-elle devenir renoncement ? Texte : Anne-Christine Tinel

D’après Demain, dès l’aube, je partirai

Mise en scène : Marine Arnault

Jeu : Thierry Capozza / Laurent Dupuy / Anna Liabeuf / Claude Maurice / Claire Schumm

Régie son : Ananda Cherer ou Antoine Le Jouan

Costumes : Marianne Mangone

Regard chorégraphique : Carmela Acuyo

Accompagnement artistique : Fabien Bergès Coproducteurs et accueils en résidences : L’Atelier 231 / Le Sillon / L’Atelline, / Communauté de Communes La Vallée de Hameka / Théâtre des Franciscains

Aides à la création : Ecrire Pour La Rue, Ministère de la Culture – DGCA / bourse SACD-Beaumarchais 2016 / Agiter Avant Emploi, L’Atelline / La Chartreuse / Région Occitanie – SPEDIDAM / Le Conseil Général de l’Hérault.

Avec le soutien de : Communauté de Communes Vallée d’Hérault (34) / la Commune d’Aniane (34). +33 3 84 37 11 39 http://www.mi-scene.fr/ Mardi 4 avril 2023 à 18h30 SOURCES

