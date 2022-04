SOURCES Noyal-sur-Vilaine, 29 avril 2022, Noyal-sur-Vilaine. SOURCES L’Intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 21:20:00 L’Intervalle 1 Passage de la Motte

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine Où prendre racine ? Dans quels espaces se déployer ? Comment se déplacer ? Que laissons-nous derrière nous ?… Bruce Chiefare s’entoure de deux danseurs aux capacités physiques exceptionnelles. Il sera question de s’immiscer, de dévier, de détourner les corps en contact. Cette aptitude commune à plier leurs corps, à se tordre, va dessiner une danse nouvelle, viscérale et organique. Le mouvement s’inspire alors du phénomène des palmiers marcheurs encore appelés “arbres à échasses” qui ont les capacités de se déplacer grâce à des racines aériennes pour repousser ailleurs… accueil.intervalle@noyalsurvilaine.fr +33 2 99 04 13 23 Où prendre racine ? Dans quels espaces se déployer ? Comment se déplacer ? Que laissons-nous derrière nous ?… Bruce Chiefare s’entoure de deux danseurs aux capacités physiques exceptionnelles. Il sera question de s’immiscer, de dévier, de détourner les corps en contact. Cette aptitude commune à plier leurs corps, à se tordre, va dessiner une danse nouvelle, viscérale et organique. Le mouvement s’inspire alors du phénomène des palmiers marcheurs encore appelés “arbres à échasses” qui ont les capacités de se déplacer grâce à des racines aériennes pour repousser ailleurs… L’Intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine Autres Lieu Noyal-sur-Vilaine Adresse L'Intervalle 1 Passage de la Motte Ville Noyal-sur-Vilaine lieuville L'Intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine Departement Ille-et-Vilaine

SOURCES Noyal-sur-Vilaine 2022-04-29 was last modified: by SOURCES Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine 29 avril 2022 ille-et-vilaine Noyal-sur-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine