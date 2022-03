Sources et Mystères François et Suzon Les Maison des Enfants, 11 juillet 2022, La Bourboule.

Séjours de 5 jours/4 nuits (du lundi au vendredi), pour 12 à 45 enfants de 6 à 17 ans. Trajets en autocar à l’aller et au retour, selon l’organisation. Les mystères de l’eau, des sources, des ruisseaux, de la rivière Dordogne, des sources thermales, des roches, des lacs, dans le paysage et dans l’utilisation faite par l’homme : sujets fascinants pour mieux comprendre l’environnement, abordés avec les enfants, lors de ces colos apprenantes à la semaine dans le massif du Sancy. **_PROGRAMME DU SEJOUR_** ————————- ### **Jour 1 : Roche des fées (sans car)** **Matin et début d’après-midi** Transport depuis la ville de départ, arrivée à La Bourboule et installation au Gîte scolaire « François et Suzon » **Après-midi / La Roche des Fées, cahier de découvertes** 1 – Lecture du paysage de la Roche des fées. A l’écoute de la nature, les yeux bandés, les enfants avancent en file indienne, dirigée par un intervenant. Ecoutons ce qui se passe. On ouvre les yeux, maintenant nous allons décrire ce que l’on voit. Sport -1 randonnée de 2 fois 30 minutes, départ à 850 m arrivée à 945 m Français – Je verbalise la lecture d’un paysage, je retens les mots appris Artistique – J’acquière les premières notions du dessin de paysage 2 – Légende des Fées, naissance du thermalisme, à quoi servaient les sources thermales ? Sciences de la vie – Je comprends une des utilisations de l’eau par l’homme 3 – Découverte du Land Art – Immersion : aborder les premières notions de contraste, dégradés, couleurs, matières, formes, lieux où on peut faire du land art – Chasse au trésor Artistique – Je réalise une œuvre dans la nature… 4 – J’entre en contact avec les éléments naturels par des jeux utilisant les cinq sens, j’appréhende l’environnement Français – Je développer ma concentration et mon imaginaire. **La fin de l’après-midi est prévue en 1 séance en classe, d’1h00, par petits groupes :** Mathématique – Je calcule l’altitude parcourue du bas en haut de la roche des fées, la distance, le nombre total de pas parcourus. Sur 10 mètres, le nombre de pas du plus petit, le nombre de pas de l’adulte. ### **Jour 2 : la cascade et les sources (20 km AR en car)** **Matin / La Grande Cascade, affluent de la Dordogne, cahier de découvertes** 1 – La grande cascade permet de cheminer sur les hauteurs du massif du Sancy et d’aborder plusieurs thèmes le volcanisme et la place de l’Homme sur le territoire. Sur le plateau de la Durbise les conditions météo de la région seront aussi abordées. Le chemin continue sa course le long de la cascade où les enfants vont être au plus près de la chute d’eau. C’est aussi un lieu idéal pour étudier le phénomène de gélifraction et inversion de relief. Environnement – J’étudie les impacts du climat sur l’environnement Géologie – Je comprends des phénomènes géologiques spécifiques Sciences de la vie – J’observe la faune et la flore autour de moi Sciences de la vie – J’appréhende une problématique environnementale sur un territoire de montagne **Après-midi / La Source Croizat, cahier de découvertes** 2 – La source chaude Croizat se situe au bord de la Dordogne, elle était autrefois exploités pour le traitement des maladies respiratoires et dermatologiques. Lors de cette sortie les enfants vont pouvoir toucher et goûter des eaux thermales et comprendre les spécificités de ces dernières toujours à travers des outils pédagogiques. Cette sortie de terrain permet d’étudier le cycle de l’eau avec des exemples concrets. Sciences de la vie – J’observe l’eau, la faune et la flore Géographie – Je découvre la géographie d’un fleuve sur la carte de France Histoire et civilisation – Je découvre l’aspect historique du thermalisme dans la région **Retour en classe 2 séances d’ateliers en classe, de 30 min chacune, par petits groupes :** Français – Je décris et je conjugue le parcours de la Dordogne : « elle est partie de… nous découvrons… le ruisseau deviendra… Mathématique – J’utilise l’eau pour les additions, soustractions, multiplications, le calcul mental, la multiplication de décimaux par un nombre entier : un insecte boit une goutte d’eau… soit l’équivalent de… ### **Jour 3 : Journée Roche Vendeix (sans car)** **Matin et après midi / La Roche de Vendeix, cahier de découvertes** La roche de Vendeix, est un piton volcanique qui s’est formée par une lente éruption, ayant pour résultat la création de grandes orgues basaltiques. Le sommet est ainsi composé d’orgues qui bossèlent sa surface. Non loin de cette roche est présent le village de Vendeix haut composé de maisons typiques du territoire, aux toits de lauze et murs en roche volcanique. Le principe de cette sortie est de mixer la découverte d’un territoire avec l’orientation. Les enfants vont avoir la carte du secteur de la randonnée et à tour de rôle par petit groupe ils vont mener leurs camarades sur les différents points établis par le guide. Ainsi ils vont découvrir le patrimoine culturel et bâti de la région avec les maisons de Vendeix hauts, l’histoire du Château de Vendeix, les lavoirs, les fontaines et abreuvoirs. Histoire – Je découvre l’histoire d’un petit bourg en Auvergne et les raisons de ses particularités Sports -Je fais une randonnée de 2 heures Artistique – Je reconnais les différentes formes et volumes vus sur le chemin **Fin d’après-midi en classe, 2 séances d’ateliers en classe, de 30 min chacune, par petits groupes** Volcanologie – J’appréhende la géologie des orgues, d’un piton volcanique Mathématique – Je calcule la vitesse moyenne d’un enfant et d’un adulte, etc. ### **Jour 4 : La Dordogne et le mystère de la perlite (2 km AR car)** **Matin / La Dordogne, les bords, un petit ruisseau, cahier de découvertes** 1 – Sur les bords de la Dordogne, sans prendre aucun risque, les jeunes vont pouvoir étudier les habitants de la rivière. A l’aide d’épuisettes, de boites et de loupes, ils vont pêcher et observer les insectes aquatiques présents dans la Dordogne. Sciences de la vie – Je comprends l’importance d’une biodiversité dans les rivières Environnement – Je découvre la Dordogne qui prend sa source dans le Massif du Sancy, les sources qui jaillissent dans la vallée de la haute Dordogne. Le cycle de l’eau (pourquoi ces eaux thermales ici dans la région ? pourquoi elles sont chaudes et chargés en mineraux ? **Après-midi / Les perlites, cahier de découvertes** 2 – Au cœur du massif du Sancy les jeunes partent à la recherche d’un minéral la Perlite. Ils vont eux-mêmes chercher et observer le minéral, comprendre la formation de la perlite, utiliser des outils scientifiques, apprécier le plaisir le désir d’explorer. Sciences de la vie – Appréhender la géologie d’une roche, d’un minéral **Le retour en classe est prévu en 3 séances d’ateliers, de 30 min chacune, par petits groupes :** Mathématique – Je calcule la vitesse moyenne d’un enfant et d’un adulte Français – J’apprends le vocabulaire de la nature Artistique – Je dessine et reconnais les différentes espèces d’insectes découvertes le matin ### **Jour 5 : Lac et roches mystérieuses (sans car le matin, retour en car)** **Journée / Pique-nique en passant par la route du Guéry, cahier de découvertes** 1 – Le lac du Guéry, magnifique lac de montagne, le plus haut d’Auvergne. C’est un lac de barrage formé par une coulée de lave qui a barré le cours d’eau d’un torrent. De plus, il a la particularité d’être l’unique lieu en France où il est possible de pratiquer la pêche dans un trou à glace. Ce site permet de parler de la faune et la flore présente dans la région et d’aborder les formations des lacs naturels en Auvergne. Sciences de la vie – J’appréhende la géologie d’un lac de barrage volcanique et d’origine glacière 2 – Les roches Tuilières et Sanadoire seront vues depuis le car et l’intervenant expliquera l’intérêt qu’on tire de cette particularité volcanique. Si les roches ont un temps été exploitées pour la lauze (de petits hexagones de pierre qui servaient à la construction de toits), l’intérêt du site réside, aujourd’hui, dans la beauté de son panorama. Chacune d’elles est reconnaissable par sa prismation. Les deux roches prennent place dans le granite à deux micas de la Bourboule. Initiation à la volcanologie locale, vue surprenante de protrusions phonolitiques avec prismes en gerbes. Au XIVe siècle, un petit château trônait en haut de la roche Sanadoire. Le castel et son territoire « ont été occupés par des mercenaires anglais pendant la guerre de Cent Ans ». À l’époque, les comtes d’Auvergne ont tenu un siège de plusieurs semaines pour déloger les quelque 300 envahisseurs. La roche Sanadoire tient son nom d’une de ses caractéristiques puisqu’elle résonne. Sciences de la vie – J’appréhende la géologie de deux protusions volcaniques. Histoire – J’imagine l’histoire d’un château mystérieux 3 – Le lac Servières est un exemple parfait de maar (lac de cratère). Les enfants vont émettre des hypothèses sur la formation de ce lac avant que le guide explique l’histoire de ce site. De plus, un autre élément vient compléter la sortie, une tourbière. Ce milieu humide est présent le long du lac. Les tourbières sont d’une grande richesse faunistique et floristique, aves des espèces de l’ère glaciaire ou encore carnivores. Cet espace permet d’appréhender la biodiversité de la région. Mais ces sites présentent aussi des traces du passé culturel. Des tras et buron (anciens logements des bergers) sont visibles le long des sentiers. La présence des troupeaux permet aussi d’aborder et de faire le lien entre l’Homme et son territoire. Le paysan qui façonne le paysage, un concept bien présent encore sur notre territoire de montagne. Histoire – Je découvre l’habitat des territoires au travers des siècles Géologie – J’étudie la formation d’un lac de cratère Environnement – Je découvre les tourbières **Retour au domicile, prévu vers 16 h (dépend des lieux de retour)**

François et Suzon Les Maison des Enfants 107 avenue du Général Gouraud La Bourboule Puy-de-Dôme



