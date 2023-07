Visite commentée: bilan des recherches de l’association Les Sources de Fontenay Sources de Fontenay Fontenay-aux-Roses Catégories d’Évènement: Fontenay-aux-Roses

Hauts-de-Seine Visite commentée: bilan des recherches de l’association Les Sources de Fontenay Sources de Fontenay Fontenay-aux-Roses, 15 septembre 2023, Fontenay-aux-Roses. Visite commentée: bilan des recherches de l’association Les Sources de Fontenay 15 – 17 septembre Sources de Fontenay Visite guidée de l’exposition présentant les recherches de l’association Les Sources de Fontenay : les puits fontenaisiens, le lavoir du Clos des Chevillons, les galeries drainantes de Colbert, les abris antiaériens… Sources de Fontenay 10 place du Château-Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 13 21 12 http://www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.com/Actualites.D.htm#Actualites.D Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Les Sources de Fontenay Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine Autres Lieu Sources de Fontenay Adresse 10 place du Château-Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses Ville Fontenay-aux-Roses Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Sources de Fontenay Fontenay-aux-Roses

Sources de Fontenay Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-aux-roses/