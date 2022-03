Sources – Cie Flowcus/Bruce Chiefare Théâtre de l’envol Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Sources – Cie Flowcus – Théâtre de l’Envol, Viry Châtillon. Les corps devront “négocier” entre eux. Il sera question de s’immiscer, de dévier, de détourner les corps en contact. La capacité à se tordre interrogera d’une certaine manière les limites en tant qu’être humain dans sa propre condition, et dans ses décisions Distribution : Chorégraphie : Bruce Chiefare Interprétation : Bruce Chiefare, Naoko Tozawa, Mabrouk Gouicem Création musicale : Pauline Boyer Création lumière : Mael Iger Costumes : Stéfani Gicquiaud Regard extérieur : Amaury Reot Régie de tournée : Pauline Dorson Lien billetterie : [https://www.vostickets.net/THEATRE_DE_LENVOL/index.htm](https://www.vostickets.net/THEATRE_DE_LENVOL/index.htm) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

Venez à la rencontre de la proposition de Bruce Chiefare, Sources une danse contact qui mêle et s’entremêle. Théâtre de l’envol 4 rue Danielle Casanova Viry-Chatillon Viry-Châtillon Quartier Port-Aviation Essonne

