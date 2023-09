Cet évènement est passé Visite guidée : « Montrer la voie » Sourcéo Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax Visite guidée : « Montrer la voie » Sourcéo Saint-Paul-lès-Dax, 17 septembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax. Visite guidée : « Montrer la voie » Dimanche 17 septembre, 12h00 Sourcéo Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant Sourcéo à 12h. Inauguration de l’allée Roger Junca et de la rue Jean-Pierre Pénicaut, du nom des pères fondateurs du thermalisme saint-paulois au début des années 1980. Sourcéo 355 rue du centre aéré, 40990 Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine Rénové en 2016, Sourcéo vous accueille dans un cadre dédié au bien-être de 4 000m2. Relaxez-vous dans des bassins d’eau minérale naturellement chaude à 33° toute l’année ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Sourcéo
355 rue du centre aéré, 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Paul-lès-Dax
40990
Landes
Nouvelle-Aquitaine

