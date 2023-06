Ciné Belle Etoile « La panthère des neiges » de Marie Amiguet, Vincent Munier Source Salmière Miers, 9 août 2023, Miers.

Miers,Lot

Le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Film à la tombée de la nuit.

Source Salmière. Tout public. Gratuit..

2023-08-09 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-09 . EUR.

Source Salmière

Miers 46500 Lot Occitanie



Photographer Vincent Munier takes writer Sylvain Tesson on a quest for the snow leopard. Film at dusk.

Source Salmière. Open to all. Free admission.

El fotógrafo Vincent Munier acompaña al escritor Sylvain Tesson en su búsqueda del leopardo de las nieves. Película al atardecer.

Fuente Salmière. Abierto a todos. Entrada gratuita.

Der Fotograf Vincent Munier nimmt den Schriftsteller Sylvain Tesson mit auf seine Suche nach dem Schneeleoparden. Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Quelle Salmière. Für alle Altersgruppen zugänglich. Kostenlos.

