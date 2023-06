Concert guitare classique et violon Source Salmière Alvignac, 9 juillet 2023, Alvignac.

Alvignac,Lot

Élodie Lopez, professeure de guitare à Gramat, concertiste, et Raphael Ferrière, violoniste, joueront des airs de Villa-Lobos, Piazzolla, Paganini, etc

Source Salmière. Tout public. Libre participation.

2023-07-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Source Salmière

Alvignac 46500 Lot Occitanie



Gramat guitar teacher and concert performer Élodie Lopez and violinist Raphael Ferrière will play tunes by Villa-Lobos, Piazzolla, Paganini and others

Source Salmière. Open to all. Free participation

La profesora de guitarra y concertista Élodie Lopez y el violinista Raphael Ferrière interpretarán temas de Villa-Lobos, Piazzolla, Paganini y otros

Fuente Salmière. Abierto a todos. Entrada gratuita

Élodie Lopez, Gitarrenlehrerin aus Gramat und Konzertsängerin, und Raphael Ferrière, Violinist, werden Melodien von Villa-Lobos, Piazzolla, Paganini, etc. spielen

Quelle Salmière. Für jedes Publikum geeignet. Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Vallée de la Dordogne