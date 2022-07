Source de la selle et biodiversité Saint-Martin-Rivière Saint-Martin-Rivière Catégories d’évènement: Aisne

2022-08-17 14:00:00 – 2022-08-17 16:00:00

Aisne Saint-Martin-Rivière Cette sortie vous mènera de la source de la Selle, aux prairies humides la bordant.

Au programme : faune et flore en folie !

Prévoir des chaussures de marche et, si vous en possédez, une paire de jumelles.

