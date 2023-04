18ème journée du festival des Chiens bleus – Edition 2023 Sourbins, 10 juin 2023, Najac.

18ème jour du festival des Chiens Bleus pour cette année 2023 ! Divers artistes au camping des étoiles à Najac..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

Sourbins

Najac 12270 Aveyron Occitanie



18th day of the festival of the Blue Dogs for this year 2023! Various artists at the Camping des étoiles in Najac.

¡18ª jornada del festival Chiens Bleus para este año 2023! Varios artistas en el Camping des étoiles de Najac.

tag 18 des Festivals der Blauen Hunde für dieses Jahr 2023! Verschiedene Künstler auf dem Camping des étoiles in Najac.

Mise à jour le 2023-03-15 par OT Villefranche-Najac