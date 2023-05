Fêtes du village, 21 juillet 2023, Souraïde.

A partir de 19h, salle polyvalente : mechoui animé par le groupe Ibiliz suivi du bal..

2023-07-21

Souraïde 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 7 pm, multipurpose room: mechoui animated by the group Ibiliz followed by the ball.

A partir de las 19.00 h, sala polivalente: mechoui animado por el grupo Ibiliz seguido de un baile.

Ab 19 Uhr, Mehrzweckhalle: Mechoui unter der Leitung der Gruppe Ibiliz, gefolgt von einem Tanz.

