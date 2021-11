Fontès Fontès Fontès, Hérault SOUPES MUSICALES Fontès Fontès Catégories d’évènement: Fontès

Hérault

SOUPES MUSICALES Fontès, 15 décembre 2021, Fontès. SOUPES MUSICALES Fontès

2021-12-15 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-15 19:30:00 19:30:00

Fontès Hérault Fontès De 17h30 à 19h30, devant la médiathèque, profitez d’une pause musicale et gourmande ! Venez déguster une soupe de saison avec les habitants de votre village en présence d’artistes-musiciens ! Plus d’infos prochainement sur le site terre-contact.com !

roulcontact@terre-contact.com +33 6 31 64 62 47

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

