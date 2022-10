SOUPES D’AUTOMNE Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz

Moselle

SOUPES D’AUTOMNE Montigny-lès-Metz, 28 octobre 2022, Montigny-lès-Metz. SOUPES D’AUTOMNE

27Ter rue de Pont-à-Mousson JARDIN BOTANIQUE Montigny-lès-Metz Moselle JARDIN BOTANIQUE 27Ter rue de Pont-à-Mousson

2022-10-28 18:45:00 18:45:00 – 2022-10-28 22:30:00 22:30:00

JARDIN BOTANIQUE 27Ter rue de Pont-à-Mousson

Montigny-lès-Metz

Moselle 5ème édition des soupes d’automne. Décors féeriques, illuminations… le jardin botanique vous propose de célébrer l’automne en dégustant de délicieuses soupes à la lueur des bougies.

De nombreuses animations seront proposées tout au long de la soirée comme : – La dégustation autour de braseros et en musique de soupes de courges cultivées par le Centre Horticole du pôle parc, jardins et espaces naturels de la Ville de Metz

– Le petit train du jardin botanique et la démonstration d’un train à vapeur – La mise en lumière du jardin et des serres

– Les cheminements éclairés à la lueur des bougies

– Une déambulation musicale

– Maquillage d’Halloween pour les enfants – Spectacle pyrotechnique à 21h30

Les déguisements sont les bienvenus. L’ensemble de la programmation est à retrouver sur le site Internet de la Ville de Metz. https://metz.fr/ MAIRIE DE METZ

JARDIN BOTANIQUE 27Ter rue de Pont-à-Mousson Montigny-lès-Metz

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz, Moselle Autres Lieu Montigny-lès-Metz Adresse Montigny-lès-Metz Moselle JARDIN BOTANIQUE 27Ter rue de Pont-à-Mousson Ville Montigny-lès-Metz lieuville JARDIN BOTANIQUE 27Ter rue de Pont-à-Mousson Montigny-lès-Metz Departement Moselle

Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-les-metz/

SOUPES D’AUTOMNE Montigny-lès-Metz 2022-10-28 was last modified: by SOUPES D’AUTOMNE Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 28 octobre 2022 27Ter rue de Pont-à-Mousson JARDIN BOTANIQUE Montigny-lès-Metz Moselle Montigny-lès-Metz Moselle

Montigny-lès-Metz Moselle