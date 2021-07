Penmarch Penmarch Finistère, Penmarc'h Souper marin et bal populaire avec DJ Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Souper marin et bal populaire avec DJ Penmarch, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Penmarch. Souper marin et bal populaire avec DJ 2021-07-13 – 2021-07-13

Penmarch Finistère Repas : soupe de poissons, moules-frites ou merguez ou saucisses, kouigns. Bal avec DJ ESSY ZIC pbs@destination-paysbigouden.com +33 2 98 82 37 99 Repas : soupe de poissons, moules-frites ou merguez ou saucisses, kouigns. Bal avec DJ ESSY ZIC dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Étiquettes évènement : Autres Lieu Penmarch Adresse Ville Penmarch lieuville 47.7971#-4.35452