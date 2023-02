Souper et veillée d’antan avec les Contes errants de la Lumière Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’Évènement: Morbihan

2023-02-18 19:30:00 – 2023-02-18 21:00:00

Morbihan Après une bonne balade en forêt, mettez vous au chaud ; dégustez un velouté de légumes bio-locaux suivi d’une part de gâteau. Puis vers 20h, place aux contes avec Laurent des Contes errants de la Lumière.

Réservation conseillée au 07 85 08 59 93. +33 7 85 08 59 93 Brocéliande Café 4 rue de Brocéliande Tréhorenteuc

