SOUPER DANSANT gymnase intercommunale Amancey, samedi 13 avril 2024.

SOUPER DANSANT gymnase intercommunale Amancey Doubs

L’Amicale des pompiers d’Amancey organise un grand souper dansant avec l’orchestre MIRANDA au profit des associations d’élèves du Plateau d’Amancey.

MIRANDA c’est 8 musiciens sur scène pour une soirée festive, comme il n’y en a plus. Cette soirée à pour but de rassembler les habitants du Plateau d’Amancey pour une soirée festive et conviviale.

Menu

Apéritif

Terrine de truite aux amandes

Suprême de poulet aux baies roses

Gratin dauphinois

Framboisiers

Café

On vous attends très nombreux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-14 03:00:00

gymnase intercommunale 13 avril 2024

Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement SOUPER DANSANT Amancey a été mis à jour le 2024-03-15 par COORDINATION DOUBS