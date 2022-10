Soupe et contes celtes avec Petits Pas Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’évènement: Morbihan

TREHORENTEUC

Soupe et contes celtes avec Petits Pas Tréhorenteuc, 5 novembre 2022, Tréhorenteuc. Soupe et contes celtes avec Petits Pas

Brocéliande Café rue des vignes Tréhorenteuc Morbihan OT TREHORENTEUC – Destination Brocéliande rue des vignes Brocéliande Café

2022-11-05 19:30:00 – 2022-11-05 21:00:00

rue des vignes Brocéliande Café

Tréhorenteuc

Morbihan Tréhorenteuc Morbihan Petits Pas, conteuse de la forêt, vous embarque pour un voyage celtique de contes et de chants. Partager cette veillée contée avec un repas d’automne du Brocéliande Café, à 19h30.

La veillée contée est à 12€, le repas végétarien est à 8€.

Réservation obligatoire au 07 85 08 59 93. +33 7 85 08 59 93 rue des vignes Brocéliande Café Tréhorenteuc

dernière mise à jour : 2022-10-20 par OT TREHORENTEUC – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, TREHORENTEUC Autres Lieu Tréhorenteuc Adresse Tréhorenteuc Morbihan OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande rue des vignes Brocéliande Café Ville Tréhorenteuc lieuville rue des vignes Brocéliande Café Tréhorenteuc Departement Morbihan

Tréhorenteuc Tréhorenteuc Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trehorenteuc/

Soupe et contes celtes avec Petits Pas Tréhorenteuc 2022-11-05 was last modified: by Soupe et contes celtes avec Petits Pas Tréhorenteuc Tréhorenteuc 5 novembre 2022 Brocéliande Café rue des vignes Tréhorenteuc Morbihan OT TREHORENTEUC - Destination Brocéliande morbihan Tréhorenteuc

Tréhorenteuc Morbihan