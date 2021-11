Nantes Square La Pérouse Loire-Atlantique, Nantes Soupe et chorale avec Le Carillon Square La Pérouse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Soupe et chorale avec Le Carillon Square La Pérouse, 8 décembre 2021, Nantes.

Horaire : 14:00

Gratuit : non à partir de 14h Venez partager un moment de chaleur, d’entraide et d’échange avec les plus démunis.- Atelier de préparation et distribution de soupe impopulaire chaude, par et pour les gens de la rue.- Chorale Au Clair de la Rue Square La Pérouse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

