Soupe des sortilèges à Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Catégories d’évènement: Dommartin-le-Franc

Haute-Marne

Soupe des sortilèges à Metallurgic Park Dommartin-le-Franc, 26 octobre 2022, Dommartin-le-Franc. Soupe des sortilèges à Metallurgic Park

13 Rue du Maréchal Leclerc Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne Metallurgic Park 13 Rue du Maréchal Leclerc

2022-10-26 – 2022-10-26

Metallurgic Park 13 Rue du Maréchal Leclerc

Dommartin-le-Franc

Haute-Marne La sorcière du feu recherche ses futurs apprentis ! Tous les candidats sont invités à un grand concours de magie et d’adresse pour tester leur courage et leur savoir. Récolte les sortilèges pour hériter de la fabuleuse baguette magique et devenir l’apprenti en chef de la sorcière du feu ! Sur inscription. Metallurgic Park 13 Rue du Maréchal Leclerc Dommartin-le-Franc

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Dommartin-le-Franc, Haute-Marne Autres Lieu Dommartin-le-Franc Adresse Dommartin-le-Franc Haute-Marne Metallurgic Park 13 Rue du Maréchal Leclerc Ville Dommartin-le-Franc lieuville Metallurgic Park 13 Rue du Maréchal Leclerc Dommartin-le-Franc Departement Haute-Marne

Soupe des sortilèges à Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 2022-10-26 was last modified: by Soupe des sortilèges à Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc 26 octobre 2022 13 Rue du Maréchal Leclerc Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne Dommartin-le-Franc haute-marne

Dommartin-le-Franc Haute-Marne