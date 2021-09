La Celle-Condé La Celle-Condé Cher, La Celle-Condé Soupe des chefs La Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’évènement: Cher

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé Une dizaine de soupes à découvrir, déguster, savourer, et toutes concoctées par les restaurateurs des “Tables gourmandes du Berry” dont le restaurant l’Hirondelle à Lignières fait partie. Le choix et les saveurs ne manquent pas ! Action caritative à l’initiative des tables gourmandes du Berry, les restaurateurs cuisinent pour vous des soupes de saisons à l’occasion du concours complet international. Sur place ou à emporter c’est à tester sans attendre ! Aussi les profits seront reversés pour la recherche de maladies rares. +33 2 48 60 28 12 Une dizaine de soupes à découvrir, déguster, savourer, et toutes concoctées par les restaurateurs des “Tables gourmandes du Berry” dont le restaurant l’Hirondelle à Lignières fait partie. Le choix et les saveurs ne manquent pas ! pixabay dernière mise à jour : 2021-09-23 par

