Moulins Moulins Allier, Moulins Soupe des chefs des Lions Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Soupe des chefs des Lions Moulins, 26 novembre 2021, Moulins. Soupe des chefs des Lions place d’Allier, Place de la Liberté Marché de Moulins Moulins

2021-11-26 08:00:00 08:00:00 – 2021-11-26 13:00:00 13:00:00 place d’Allier, Place de la Liberté Marché de Moulins

Moulins Allier L’association Lions Club Moulins Anne de France organise, le vendredi 26 novembre 2021 de 8h à 13h sur le marché de Moulins, une distribution de soupe par des chefs ! http://www.lions-france.org/annuaire-78-f-3-1275.html place d’Allier, Place de la Liberté Marché de Moulins Moulins

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse place d'Allier, Place de la Liberté Marché de Moulins Ville Moulins lieuville place d'Allier, Place de la Liberté Marché de Moulins Moulins