Soupe aux choux – feu d’artifice

Soupe aux choux – feu d’artifice, 10 septembre 2022, . Soupe aux choux – feu d’artifice

2022-09-10 – 2022-09-10 On termine la saison ! avec la soupe aux choux et le feu d’artifices tiré sur le lac.

Informations supplémentaires en cours dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville