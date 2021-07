Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Loire, Saint-Bonnet-le-Château Soupe aux choux des pompiers Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Catégories d’évènement: Loire

Soupe aux choux des pompiers Saint-Bonnet-le-Château, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Bonnet-le-Château. Soupe aux choux des pompiers 2021-07-14 17:00:00 – 2021-07-14 21:00:00 Chemin des Pépinières Caserne

Saint-Bonnet-le-Château Loire EUR 5 10 L’amicale des sapeurs pompiers vous propose une soupe aux choux à emporter ou une formule frite/saucisse

Réservation obligatoire +33 7 84 68 97 29 dernière mise à jour : 2021-06-15 par

