11 rue de l’industrie Salle des fêtes Aurec-sur-Loire Haute-Loire Salle des fêtes 11 rue de l’industrie

2022-07-09 – 2022-07-10

Haute-Loire Aurec-sur-Loire L’ACCA d’Aurec-sur-Loire organise sa soupe aux choux surplace ou à emporter.

Buvette ouverte à partir de 16h00. accaaurec@gmail.fr Salle des fêtes 11 rue de l’industrie Aurec-sur-Loire

