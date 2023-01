Soupe aux cailloux Pougne-Hérisson, 4 février 2023, Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson.

Soupe aux cailloux

7 Rue des Merveilles LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson Deux-Sèvres LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

2023-02-04 19:03:00 – 2023-02-04 22:03:00

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson

Deux-Sèvres

Pougne-Hérisson

EUR La soupe aux cailloux, vous connaissez ? C’est une soupe paysanne traditionnelle, où un caillou est ajouté pendant la cuisson. C’est aussi un conte traditionnel, qui parle de partage et de faire-ensemble. Au Nombril, haut-lieu légendaire où les cailloux racontent des histoires, on a décidé d’y ajouter notre grain de sel.

Alors pour notre soupe aux cailloux, ramenez 1 légume et 1 histoire à partager ! Sans exigence ni prétention, chacun est libre de prendre la parole et de raconter, le but est de partager la soupe autour d’une guerouée d’histoires, à la manière des veillées d’antan. On a même le poêle pour se blottir au coin du feu !

Libre, selon les histoires et les échanges qui se tissent. Pour tou.te.s les conteurs amateurs ou oreilles attentives !

Gratuit, ramenez seulement un légume et une histoire à raconter.

La soupe aux cailloux, vous connaissez ? C’est une soupe paysanne traditionnelle, où un caillou est ajouté pendant la cuisson. C’est aussi un conte traditionnel, qui parle de partage et de faire-ensemble. Au Nombril, haut-lieu légendaire où les cailloux racontent des histoires, on a décidé d’y ajouter notre grain de sel.

Alors pour notre soupe aux cailloux, ramenez 1 légume et 1 histoire à partager ! Sans exigence ni prétention, chacun est libre de prendre la parole et de raconter, le but est de partager la soupe autour d’une guerouée d’histoires, à la manière des veillées d’antan. On a même le poêle pour se blottir au coin du feu !

Libre, selon les histoires et les échanges qui se tissent. Pour tou.te.s les conteurs amateurs ou oreilles attentives !

Gratuit, ramenez seulement un légume et une histoire à raconter.

+33 5 49 64 19 19

Soupe aux cailloux

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

dernière mise à jour : 2023-01-19 par