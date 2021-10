La Feuillée La Feuillée Finistère, La Feuillée Soupe au potiron La Feuillée La Feuillée Catégories d’évènement: Finistère

La Feuillée

Soupe au potiron La Feuillée, 31 octobre 2021, La Feuillée. Soupe au potiron 2021-10-31 – 2021-10-31

La Feuillée Finistère La Feuillée Pour Halloween, dimanche 31 octobre, une soupe au potiron vous est offerte par le comité des fêtes de La Feuillée à partir de 18h.

Renseignements : 02 98 99 61 52

