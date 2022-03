Soupe animée MJC VAM, 26 mars 2022, Saint-Germain.

Soupe animée

MJC VAM, le samedi 26 mars à 10:00

Le samedi 26 mars de 10 h à 18 h, venez avec votre bol et vos amis partager des temps animés et des moments de convivialité à la MJC VAM à Saint Germain ! Vous pourrez cuisiner, danser, jouer, rigoler, réfléchir…en toute simplicité! Cette journée est organisée en collaboration avec la commune de Saint Germain et leur journée éco citoyenne. Les animations, le vin d’honneur et la soupe seront gratuits, vous pourrez compléter votre restauration en profitant de la présence de FaSiLa manger qui proposera crêpes, glaces et boissons! A très vite à la MJC VAM.

Entrée libre, événement ouvert à toutes et tous

Le samedi 26 mars de 10 h à 18 h, venez avec votre bol et vos amis partager des temps animés et des moments de convivialité à la MJC VAM à Saint Germain ! Vous pourrez cuisiner, danser, jouer et rire!

MJC VAM 2 rue des écoles 86310 St Germain Saint-Germain Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00