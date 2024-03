SOUND OF WHEELS FESTIVAL Place du Plô Durfort, samedi 29 juin 2024.

SOUND OF WHEELS FESTIVAL Place du Plô Durfort Tarn

Des belles américaines au hot dog en passant par les plus beaux modèles européens !

-Entrée gratuite

-Quatre Concerts gratuits Nashville 1950 et Matt & The Messengers le samedi soir le dimanche Dirty bIRD.

-Aire de camping

-Restauration sur place, buvette. Deux Food Truck seront présents pour satisfaire votre appétit…

-Village expo

-Stands de fringues et bien d’autres, vous aurez tout loisir de prendre votre temps pour faire vos emplettes et garder un souvenir de ce week-end.

Programme détaillé à venir.

Toute l’équipe du TMAD espère que votre visite chez nous soit inoubliable et vous donnera envie de revenir nous voir. .

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-30

Place du Plô DURFORT

Durfort 81540 Tarn Occitanie the.mechanical.arts.day@gmail.com

L'événement SOUND OF WHEELS FESTIVAL Durfort a été mis à jour le 2024-03-07