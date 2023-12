Sound Of Lies + The Quiet Screamers L’international Paris Catégories d’Évènement: ile de france

L’Inter présente: SOUND OF LIES (Paris, FR – Grunge) Issu de la vibrante scène grunge parisienne, Sound of Lies est un trio électrisant dont les premiers rugissements se font entendre en 2022. Inspirés de groupes tels que Local H et Nirvana, le groupe explosif, composé de Sofian, Dev et Andhreas, mêle couplets apaisants et refrains ra(va)geurs au sein de compositions simples et efficaces. https://www.instagram.com/sound_of_lies/ THE QUIET SCREAMERS (Paris, FR – Garage Punk) Un trio bruitiste, énergique & sauvage, mêlant électrisation frénétique & ambiances psychédéliques. Résultat ? Un Garage-Heavy-Blues-Boogie-Punk, épais et lourd, qui transpire la bière & le bourbon liquoreux dans des riffs oppressants qui consomment tout l’oxygène de la pièce. https://thequietscreamers.bandcamp.com/ https://www.instagram.com/thequietscreamers ▂▂▂▂ L’INTERNATIONAL Accès libre au bar du RDC Tarif : 6€ Happy-hour de 18h à 20h Restauration sur place Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts 5 rue Moret, Paris 11 Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3) Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident. L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/wFHezD3ak https://fb.me/e/wFHezD3ak

