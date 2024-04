Sound Of Lies + Rögne à l’International RDC L’international Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Suite à la fermeture de la cave pour travaux, les concerts se feront au rez-de-chaussée de l’International.

-> https://tinyurl.com/yndz5nn3

L’Inter présente :

⚡Sound Of Lies⚡

(Paris, FR – Grunge)

Issu de la vibrante scène grunge parisienne, Sound of Lies est un trio électrisant dont les premiers rugissements se font entendre en 2022.

Inspirés de groupes tels que Local H et Nirvana, le groupe explosif, composé de Sofian, Dev et Andhreas, mêle couplets apaisants et refrains ra(va)geurs au sein de compositions simples et efficaces. Leur premier EP est prévu pour le début de l’année 2024.

https://open.spotify.com/…/artist/2LWXfZjhYIwVq59QYWIxEN

https://www.instagram.com/sound_of_lies/

⚡Rögne⚡

(Paris, FR – Rock Psyché)

Psychedelic, dreamy, cosmic band based in Paris

https://rogne.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/rogne_off/

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011

Contact : https://fb.me/e/4o3CO253K https://fb.me/e/4o3CO253K

Sound Of Lies + Rögne à l’International RDC