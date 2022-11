Sound of lies, Porte Lune et Milmödie Le Gambetta Club Paris Catégories d’évènement: île de France

Sound of lies, Porte Lune et Milmödie Le Gambetta Club, 3 décembre 2022, Paris. Le samedi 03 décembre 2022

de 19h30 à 23h30

. payant Entrée 3€, prévente en ligne Porte Lune, Sound of Lies et Milmödie, trois groupes de rock parisiens, seront en concert au Gambetta Club dans le 20e arrondissement de Paris le 3 décembre 2022. Porte Lune, Sound of Lies et Milmödie se retrouvent ce 3 décembre sur la scène du Gambetta Club pour une soirée 100% rock ! Rendez-vous dès 19h30 au 104, rue de Bagnolet, 75020 pour (re)-découvrir l’énergie live de ces 3 groupes émergents de la scène parisienne. SOUND OF LIES Sound of Lies est un trio de rock alternatif Parisien formé en 2021, influencé par des groupes tels que Bush, Local H ou Nirvana. Alternant entre couplets apaisants et refrains rageurs, Sound of Lies partage son énergie dévastatrice au travers de mélodies simples mais efficaces. Effectuant une série de concerts en région parisienne, ils prévoient la sortie de leur premier EP pour l’année 2023. PORTE LUNE Porte Lune est un groupe de Rock Indie / Post-rock formé à Paris en 2022. Leur première démo, une chanson sur l’amour naissant, les promesses et l’espoir que les choses dureront éternellement nommée Til Dawn Do Us Part, est disponible sur MILMÖDIE (Rock, Paris)Milmödie fait partie de ces groupes modernes, dont les membres se sont rencontrés en 2019 sur un site de rencontres.

A la croisée des influences de chacun de ses membres, leurs musiques sont à leur image et font leur plus grand bonheur : énergie, mélodies entêtantes, groove, le tout dans un rock hybride sans artifices. Le Gambetta Club 104 rue de Bagnolet 75020 Paris

