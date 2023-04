Sound of Lies et Sex Shop Mushrooms en concert au Truskel. Le Truskel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Sound of Lies et Sex Shop Mushrooms en concert au Truskel. Le Truskel, 5 avril 2023, Paris. Le mercredi 05 avril 2023

de 19h30 à 22h30

.Public adultes. gratuit

Les groupes de grunge Sound of Lies et Sex Shop Mushrooms seront en concert au Truskel le 5 avril. SOUND OF LIES ET SEX SHOP MUSHROOMS EN CONCERT AU TRUSKEL CE 5 AVRIL 2023 Les deux groupes de grunge parisiens Sound of Lies et Sex Shop Mushrooms se retrouvent en concert au Truskel ce 05 avril à partir de 19h30 pour une soirée dédiée au son de Seattle ! Sound of Lies Sound of Lies est un trio de rock alternatif Parisien formé en tout début d’année 2021, influencé par des groupes tels que Bush, Local H ou Nirvana. Alternant entre couplets apaisants et refrains rageurs, Sound of Lies partage son énergie dévastatrice au travers de mélodies simples mais efficaces. Effectuant une série de concerts en région parisienne, ils prévoient l’enregistrement de leur premier EP pour la fin d’année 2023. Sex Shop Mushrooms Sex Shop Mushrooms est un tout jeune groupe de punk/grunge formé à Paris. Rendez-vous ce mercredi 05/04 à 19h30 au 12, rue Feydeau (Paris deuxième). L’entrée est gratuite ! Le Truskel 12, rue Feydeau 75002 Paris Contact :

