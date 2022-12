Sound of Lies et Aga Zadka en concert Le Quartier Général Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sound of Lies et Aga Zadka en concert Le Quartier Général, 29 décembre 2022, Paris. Le jeudi 29 décembre 2022

de 20h30 à 00h00

. gratuit

Sound of Lies et Aga Zadka, deux groupes parisiens, seront en concert au Quartier Général Oberkampf, dans le 11ème arrondissement de Paris le 29 décembre 2022. Du grunge de Sound of Lies au rock psyché et exotique d'Aga Zadka : un live éclectique au Quartier Général ! Rendez-vous donc à partir de 20h30 ce 29 décembre au Quartier Général, dans le 11ème arrondissement de Paris (métros Oberkampf lignes 5 et 9, ou Ménilmontant ligne 2) pour un concert qui satisfaira tous les goûts. Sound of Lies : le rock alternatif aux accents garage Influencé par des groupes tels que Local H, Bush ou Nirvana, le trio parisien Sound of Lies, formé en 2021, effectue actuellement une série de concerts dans la capitale (Le Truskel, Les Disquaires, Le Gambetta Club…) avant la sortie d'un EP prévu pour 2023. Alternant couplets apaisants et refrains rageurs, Sound of Lies délivre son énergie dévastatrice au travers de mélodies simples et efficaces. Aga Zadka : appelle-moi « Baby » Louant les origines de la vie et de l'amour, Aga Zadka vous ramène à de glorieux étés psychédéliques, infusés de basses groovy, de licks chatoyant et de rythmiques exotiques. Des chœurs cathartiques viennent envelopper sa voix versatile dans cette synthèse de rock, r'n'b et de funk qui vous enlace vigoureusement. Le QG Oberkampf : un bar rock et festif Le Quartier Général Oberkampf se trouve au 103 Rue Oberkampf. À l'ambiance conviviale festive, ce bar de quartier est un endroit parfait pour vos soirées rock & roll et déjanté à Paris 11. Spacieux et convivial, l'espace du bar Le Quartier Général Oberkampf est privatisable pour vos évènements de groupes privés ou professionnels dans les 150 personnes. Il est possible de réserver quelques tables ou privatiser la salle entière selon vos projets. Au sous-sol, la salle du fumoir peut accueillir une cinquantaine de personnes. La salle de concert est également disponible pour vos soirées étudiantes. Vous pouvez y mettre votre musique ou bien encore amener votre artiste préféré et instaurer l'ambiance de votre choix. L'ambiance est toujours au rendez-vous dans ce bar. Tous les soirs, des concerts live avec entrée libre sont au planning. Pour les boissons, vous pouvez trouver de la bière, du vins ou du cocktail. Dans une ambiance festive, le bar Le Quartier Général Oberkampf est idéal pour les cocktails professionnels, les afterworks et les soirées étudiantes. Ouvert du mardi au samedi, de 17h à 5h du matin, l'équipe vous garantit une soirée réussie. Il sera entièrement à votre disposition tout au long de votre évènement pour que tout se passe comme vous le rêvez. Le Quartier Général 103 rue Oberkampf 75011 Paris

Michael Stipe Sound of Lies et Aga Zadka seront en concert au QG Oberkampf le 29 décembre 2022

