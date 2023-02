Sound of Legend Dj Set Pré long La Salle-les-Alpes Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

La Salle-les-Alpes

Sound of Legend Dj Set Pré long, 1 avril 2023, La Salle-les-Alpes . Sound of Legend Dj Set Place du Rozé Pré long La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes Pré long Place du Rozé

2023-04-01 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-01

Pré long Place du Rozé

La Salle-les-Alpes

Hautes-Alpes Envie de faire la fête à Serre Chevalier ? +33 4 92 24 98 98 Pré long Place du Rozé La Salle-les-Alpes

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, La Salle-les-Alpes Autres Lieu La Salle-les-Alpes Adresse La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes Pré long Place du Rozé Ville La Salle-les-Alpes lieuville Pré long Place du Rozé La Salle-les-Alpes Departement Hautes-Alpes

La Salle-les-Alpes La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la salle-les-alpes /

Sound of Legend Dj Set Pré long 2023-04-01 was last modified: by Sound of Legend Dj Set Pré long La Salle-les-Alpes 1 avril 2023 Hautes-Alpes Place du Rozé Pré long La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes Pré long La Salle-les-Alpes

La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes