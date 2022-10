Sound of brit fête ses 10 ans Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sound of brit fête ses 10 ans Le Hasard Ludique, 10 décembre 2022, Paris. Le samedi 10 décembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 13€ + frais de loc

Sound of Brit, webzine 100% dédié à la scène britannique, célèbre son 10e anniversaire le temps d’un concert exceptionnel. L’occasion de venir découvrir et applaudir trois des plus prometteurs groupes de la nouvelle scène UK. SOUND OF BRIT présente :Pour son 10e anniversaire, SOB invite la crème de la jeune britannique le temps d’une soirée exceptionnelle et consacrée à la scène rock UK.Au programme : 3 groupes, 3 genres de rock, 3 découvertes, 3 bombes.APRE(Alternative-pop, Kent) Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-10-03/sound-of-brit-fete-ses-10-ans https://www.facebook.com/events/467856578633128?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/467856578633128?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-10-03/sound-of-brit-fete-ses-10-ans

Le Hasard Ludique

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sound of brit fête ses 10 ans Le Hasard Ludique 2022-12-10 was last modified: by Sound of brit fête ses 10 ans Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 10 décembre 2022 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris